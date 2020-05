Rompimento de Barragem na Fazenda Gravatá em Novo Cruzeiro, MG, violenta mais de 40 famílias de agricultores familiares.

Rompimento da Barragem na Fazenda Gravatá em Novo Cruzeiro/MG, atingindo mais de 40 famílias no Córrego da Saudade. Todos os agricultores familiares perderam parte ou totalmente a sua produção.

Fonte: Canal no youtube: Ediel Rangel

