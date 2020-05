Vozes da Terra: Dia do Apicultor, EFAs e Educação do/no Campo – 22/5/2020.

Cortando ares pelas ondas eletromagnéticas esperançosas e de gratidão, interagindo com as mentes abertas e fechadas no rururbano, com vozes pedagógicas contextualizadas e amorosas, comoventes, de fé libertadora, vozes rebeldes e corajosas, e, sem ódio, pela emancipação humana! Radiofonicamente “Vozes da Terra”, na Rádio Santa Cruz, da Cidade de Jequitinhonha, MG, dia 22/5/2020, apresentou: 01) Dia do Apicultor um diálogo com quem lida de perto com as abelhas; 02) Casal de camponeses ribeirinhos comentam o “achado do escalé roubado” que foi carregado de cachos de bananas e desceu pelo Rio Jequitinhonha abaixo; 03) Menina camponesa estudante da Escola Família Agrícola (EFA) Renascer, de Jequitinhonha, faz um apelo comovente ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e descreve o valor dessas das EFAs em Minas Gerais que encantam os estudantes; 04) Reflexões da Escola Camponesa que queremos em um olhar de Licenciados da Educação do Campo das áreas das Ciências da Natureza(UFVJM) e as Ciências Sociais(UFMG). Ouça conosco, vamos juntos! Ouça. Se gostar, compartilhe.

