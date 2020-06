Vale a pena casar o no século 21?

O casamento é um passo muito importante a ser dado na vida de muitas pessoas e, manter-se casado é outro desafio diante de tantas outras oportunidades onde inclui-se a de ser autônomo em suas decisões sem ter que dar satisfações. Casamento implica em muita responsabilidade, por isso deve ser pensado com muito cuidado. Quanto mais “improvisado”, “desesperado” ou apressado for, menos chance de ser bem-sucedido. Estudos mostram que casamento e divórcio giram em torno de 50 % para cada.

Vale a pena casar quando houver um relativo amadurecimento para o assunto, quando a felicidade de estar junto for recíproca assim como o ato de fazer feliz, quando haja um compromisso com a verdade e, a solidão for a maior inimiga no estar sozinho, quando o desejo ter filhos e criá-los mutuamente falar mais alto. Se estas e outras indagações surgirem na mente e, a resposta valer a pena é hora de unir-se e que seja eterno enquanto dure. Vale a máxima, Ame-se antes para depois distribuir amor. Só se doa o que se tem.

