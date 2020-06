Um provocador na Presidência

Por Fernando Brito

O criminoso que ocupa a presidência da República anuncia a convocação da Força Nacional de Segurança para reprimir os “protestos” que, afora por algumas pessoas pouco conhecidas, não estão convocados por nenhum dos partidos de oposição nem pelos movimentos sociais.

O cheiro de armação enche o ar e está na cara que a marginália miliciana que orbita em torno de Bolsonaro prepara incidentes e provocações, se houver algum tipo de mobilização espontânea que dê cobertura a atos de vandalismo.

Bolsonaro disse que espera que Polícia Militar, talvez como paga ao aumento que recebeu do Governo Federal, faça “seu devido trabalho”.

O que, imagina-se, seja o de distribuir bordoadas e atirar bombas, como lhes pediu, semana passada a “tia do taco de beisebol”, prontamente atendida pela força pública paulista.

Desfilando sem máscara na inauguração de um hospital em Goiás, Bolsonaro também deixa à mostra as intenções clandestinas que tem, desde as planejadas bombas nas latrinas de quartéis para obter aumentos no soldo.

O mais triste é que um magote de generais finge que não vê esta ação, aplaude o chefe e submete as instituições militares em “força de reserva” de um poder policial-miliciano que age à margem da lei e da honra.

Fonte: O Tijolaço

(05-06-2020)