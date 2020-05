Trabalho escravo contemporâneo: Brasil escravocrata (Vídeo)

Trabalho escravo contemporâneo: Brasil escravocrata – Por frei Gilvander – Na luta por direitos – (Vídeo) 16/5/2020.

Em texto objetivo, muito bem fundamentado, rico de informações, e de forma bastante didática, frei Gilvander oferece uma enriquecedora reflexão acerca da dita “Abolição da Escravidão”, com a assinatura da “Lei Áurea”, em 13 de maio de 1888. Percorrendo, de forma brilhante, a linha do tempo desde essa data até nossos dias, e chamando a atenção para o modo como os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo negros e negras, têm sido tratados no Brasil, frei Gilvander faz uma oportuna e necessária provocação no sentido de nos movermos à luta coletiva necessária de forma a conquistar a verdadeira libertação que garanta o respeito aos direitos fundamentais e à dignidade humana de todos os trabalhadores e trabalhadoras, em grande parte, ainda vítimas de trabalho escravo que exclui, oprime, adoece e mata. Assista ao vídeo e, se gostar, compartilhe. Sugerimos.

*Texto e filmagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares.

Edição de Nádia Oliveira, colaboradora da CPT-MG.

*Inscreva-se no You Tube, no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander, acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe. Sugerimos.

#FreiGilvander #LutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #RomariaDasÁguasEdaTerra #PalavraÉticaComFreiGilvander