Torcidas organizadas criam ‘linha de frente’ na resistência antifascista

Por Felipe Mascari

Lideranças de organizadas defendem também a politização do torcedor e dos jogadores. “Atletas também precisam se manifestar pela democracia”

Após tochas, bandeiras neonazistas e faixas em defesa da ditadura tomarem as ruas do Brasil, as torcidas organizadas assumiram parte do protagonismo pela democracia e contra o autoritarismo do governo Bolsonaro. Neste domingo (31), grupos antifascistas de torcedores dos quatro grandes clubes de São Paulo foram à Avenida Paulista, com cartazes e bandeiras em defesa do Estado democrático. 0

Apesar de se manifestar pela liberdade, foram reprimidos pela Polícia Militar, que disparou bombas e balas de borracha contra os manifestantes, enquanto protegia os apoiadores do fascismo, presentes e provocadores. Alex Minduim, presidente da Associação Nacional de Torcidas Organizadas (Anartog), afirma que, apesar da repressão, o movimento iniciado ontem é um recado aos defensores da ditadura e também à oposição ao governo Bolsonaro.

“Foi uma demonstração de que não podemos deixar as ruas serem tomadas por movimentos ultradireitistas que querem autoritarismo. Mostramos que não vamos aceitar a derrubada da democracia. Sem a oposição nas ruas, eles vão crescer. A luta não é feita só no Parlamento, então também damos o recado à oposição de que é preciso sair do casulo.”

A torcida corintiana Gaviões da Fiel era maioria na manifestação deste domingo. Danilo Pássaro, organizador do movimento Somos Democracia, acrescenta que a guerra de narrativa estava hegemônica na rua, mas agora há disputa. “Quando o torcedor for politizado, o sistema vai tremer”, disse.

Repressão

Durante a tarde do domingo, enquanto ocorria a manifestação pró-democracia das torcidas organizadas, parte da Avenida Paulista era ocupada por defensores do fascismo e de Bolsonaro. Entre esse grupo, alguns portavam bandeiras neonazistas.

Diversas imagens correram as redes sociais a partir do fim da tarde, mostrando provocações e intolerância por parte da manifestação fascista, que no entanto recebeu apoio e proteção da Polícia Militar, quando a confusão, que ela não se esforçou para evitar, estourou. Marcos Gama, da palmeirense torcida Porcomunas, acredita que esse modo de agir é uma armadilha para deslegitimar o movimento.

“No sábado (30), bolsonaristas passaram a noite (em Brasília) com tochas ameaçando o Supremo e a polícia apareceu para reprimir aquilo? Não. Pedimos a manutenção da democracia, sem querer brigar, e fizeram aquilo tudo. Depois, vem a imprensa chamar a gente de vândalo. É um absurdo”, criticou.

Danilo acrescenta que, frente à clara possibilidade de ruptura democrática no Brasil, é importante que todas as torcidas ‘saiam de cima do muro’. “Quem não se posicionar diante desse governo fascista está fazendo coro ao fascismo”. Ele lembrou ainda: “Se um nazista senta numa mesa que tem nove pessoas e ninguém se levanta pra ir embora, você tem 10 nazistas”.