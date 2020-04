Salve a Serra da Piedade, em Caeté, ao lado de Belo Horizonte, MG, sendo devastada pela mineradora AVG e pelo Estado – 25/4/2020

No último sábado (25/4/2020), a Polícia Federal apreendeu e desarticulou uma quadrilha de garimpo clandestino de minério de ferro, que aos pés da Serra, praticava suas atividades de forma irregular, devastando o meio ambiente. A mineradora AVG está devastando a Serra da Piedade, local tombado como Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, local que deveria ser preservado, devido a diversidade de mananciais, da fauna e da flora ali presente e cada vez mais é devastado pelo “ideal minerador”, cada vez mais é destruído pela ganância humana e ganância do lucro de empresas capitalistas. A Serra da Piedade, local que abriga o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a menor basílica do mundo, casa da Padroeira de Minas Gerais, é patrimônio de todos os mineiros, local que deve ser preservado, cuidado, à luz da Ecologia Integral, em conexão com a Mãe Terra, evitando ao máximo sua exploração mineral imediatista que traz junto graves e grandes consequências irreversíveis. BASTA DE DEVASTAÇÃO! BASTA DE EXPLORAÇÃO! SALVE A SERRA DA PIEDADE! “O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque, quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício econômico que se possa obter. No caso da perda ou dano grave de algumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades, quando se pretende obter benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade, presente e futura, os altíssimos custos da degradação ambiental”, escreve o Papa Francisco (Laudato Si 36.).

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, CEBs, CEBI, SAB e assessoria de Movimentos Sociais.

Fonte: Canal no You Tube do Santuário São Judas, de Belo Horizonte, MG.

