Rodas de Terapia Comunitária on line em São Paulo e no Ceará oferecem espaços de escuta e partilha

Nos dias de hoje vemo-nos obrigados/as a mantermos o isolamento social. Distanciamento. Mas isto não deve ser vivido como um castigo ou uma privação. É uma condição necessária para a preservação da vida própria e alheia.

É possível participar de rodas de Terapia Comunitária on line. Nelas podemos partilhar com outras pessoas as nossas inquietações, o que nos tira o sono, bem como também as nossas esperanças e alegrias. O contato cara a cara também ocorre por este meio.

Vemos as outras pessoas e deste modo temos a sensação real de participação. Não estamos isolados/as. Há vários pólos formadores em Terapia Comunitária Integrativa que viabilizam esta modalidade de reunião, cujo objetivo é a diminuição do sofrimento, a construção de vínculos solidários e o fortalecimento da nossa força resiliente.

Podemos sair mais fortalecidos depois da pandemia, se dedicarmos algum tempo para olhar para nos mesmos/as, para o nosso interior, e ver quem somos, o que queremos, do quê somos capazes!

Em São Paulo:

Interfaci (SP) no dia 30 de abril https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbi34wtXrok0anYhWs3KSUOLUuVFtXxhGLsB2LFktJWlVYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Instituto Afinando a Vida (às sextas-feiras)

http://institutoafinandoavida.blogspot.com/

No Ceará:

Movimento de Saúde Mental Comunitária Bom Jardim (hoje às 18:00 hs)

Entrar na reunião Zoom https://us02web.zoom.us/j/2968445167?pwd=bUhYT1JIRlc4Tm5kSlZnamJvQ244Zz09

ID da reunião: 296 844 5167

Senha: 6D39EE