Quarentena para salvar vidas – 2a Parte – Frei Gilvander Moreira – Rádio Independente FM 104,9 – Ichu – BA – 07/4/2020

Eliane Brum, uma das melhores jornalistas do Brasil, no artigo O vírus somos nós (ou uma parte de nós), alerta: “O futuro está em disputa: pode ser Gênesis ou Apocalipse (ou apenas mais da mesma brutalidade)”. Brum aponta o rumo: “A pandemia de coronavírus revelou que somos capazes de fazer mudanças radicais em tempo recorde. A aproximação social com isolamento físico pode nos ensinar que dependemos uns dos outros. E por isso precisamos nos unir em torno de um comum global que proteja a única casa que todos temos. O vírus, também um habitante deste planeta, nos lembrou de algo que tínhamos esquecido: os outros existem.”[2] Ouça o áudio na íntegra e, se gostar, compartilhe. Sugerimos.

*Texto e áudio de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEbs, do CEBi, do SAB e da assessoria de Movimentos Sociais.

Edição de Nádia Oliveira.

