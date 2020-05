Primeiro de Maio e as Pandemias do Coronavírus e Política: Luta pela Vida

Primeiro de Maio e as Pandemias do Coronavírus e Política: Luta pela Vida, por frei Gilvander – Na luta por direitos – 30/4/2020.

A luta das trabalhadoras e dos trabalhadores celebrada no Primeiro de Maio, as pandemias do coronavírus e a pandemia política que assolam o país, realidades de um Brasil vítima de um desgoverno que a cada dia serve mais ao capital e aos capitalistas, são o foco de frei Gilvander Moreira nesse vídeo. Reflexão, informação, provocação, motivação e inspiração para a luta necessária por direitos fundamentais e pelo fortalecimento da democracia, tão violentada nesse tempo!

*Texto e filmagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares.

Imagens: Google e Redes Sociais.

Edição de Nádia Oliveira, colaboradora da CPT-MG.

*Inscreva-se no You Tube, no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander, acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe. Sugerimos. #FreiGilvander #NaLutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #XXIIIRomariaDasÁguasEdaTerraDeMG