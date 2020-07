PNUD é terceira organização de desenvolvimento mais transparente do mundo, diz índice

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma das agências mais transparentes do Sistema ONU e a terceira organização de desenvolvimento mais transparente do mundo, de acordo com o principal índice global de organismos de cooperação, publicado no fim de junho (24).

O Aid Transparency Index de 2020 (Índice de Transparência em Cooperação, em tradução livre), produzido pela campanha por transparência entre os organismos de cooperação Publish What You Fund (Publique o que Você Financia), classificou o PNUD com uma pontuação de 96,6 de 100. A agência aumentou seu posicionamento em 1,2 ponto desde que o último índice foi publicado, em 2018, perdendo apenas para o Banco Asiático de Desenvolvimento (98) e para o Banco Mundial (97,1), outro organismo do Sistema ONU.

Este é o sétimo relatório completo do índice, que neste ano avaliou 47 dos maiores doadores em cooperação de ajuda e financiamento para o desenvolvimento.

O PNUD, que permanece na categoria mais alta desde 2013, é a única organização de desenvolvimento, que não é uma instituição financeira, entre os cinco primeiros colocados no ranking. Duas outras organizações das Nações Unidas avaliadas pelo índice, UNICEF (92,9) e OCHA (74), também melhoraram suas classificações neste ano.

O administrador mundial do PNUD, Achim Steiner, elogiou o aumento do número de organizações que demonstram comprometimento com a transparência. “O PNUD orgulha-se da melhoria contínua no desempenho geral e reafirma seu papel de líder para continuar encorajando o progresso em direção à transparência”.

COVID-19 e transparência

Como parte do compromisso com a transparência e com seu mandato de erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e construir resiliência frente a crises, o PNUD lançou sua nova página sobre a COVID-19 no Portal da Transparência do PNUD. A página fornece informações financeiras e de projetos de resposta à COVID-19 para parceiros e público em geral.

“Já estamos trabalhando duro, liderando a resposta socioeconômica das Nações Unidas à pandemia. O PNUD oferece um caminho além da recuperação em direção a 2030”, explicou o administrador mundial do PNUD.

A nova página da COVID-19 permite aos usuários acompanharem como o PNUD está canalizando seus recursos e lidando com a pandemia em três áreas: apoiando a resposta na saúde, incluindo aquisições e fornecimento de produtos essenciais de saúde, fortalecendo a gestão e a resposta às crises, abordando impactos sociais e econômicos críticos.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(10-07-2020)