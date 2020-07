Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Paulo vive nas lutas do seu Povo

Por trabalho, por terra, por justiça

Belos sonhos eu ele nos atiça

De forjar, desde agora, um mundo novo

Irrompendo, qual pinto sai do ovo

Nos instiga a mexer com a fantasia

Que o Espírito de Luz nos irradia

Das infindas galáxias surge emerso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Recordando seus textos principais

É possível se ter u´a foto sua

De erudito, profeta, homem da rua

De filósofo, de sábio perspicaz

A lutar por justiça e pela paz

Pedagogo da Fé, da rebeldia

Contra quem do oprimido tripudia

Pretendendo mantê-lo bem disperso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Educar praticando a Liberdade

É lição número um a se aprender

Avivando a fagulha em cada ser

Contagiar mais pessoas sim, quem há-de?

Trabalhando no campo ou na cidade

O Oprimido tem sua Pedagogia

Como classe, é aí que se inicia

Um caminho instigante e controverso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Mais que ler as letrinhas do alfabeto

Educar é sinônimo de mudança

Que um olhar penetrante sempre alcança

Entre as nuvens de um tempo tão repleto

De falácia, arrogância e desafetos

Algo novo que emerge em rebeldia

Só mudando o sistema é que se cria

Desse estado de coisas o reverso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Se importante é o ato de se ler

Também é o trabalho de Extensão

Quando a troca se dá, não é em vão.

Aprendendo e ensinando com prazer

Comunica a todos o saber

Todos dão e recebem, com alegria

Ganham todos, e tudo se avalia

Se respeitam saberes mais diversos

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Ensinou ser vida na escola

Expressão do viver de nossa gente

Um espaço a pensar o que se sente

Que as fronteiras da sala extrapola

Vai beber da herança quilombola

O legado indígena concilia

Sobrevive com arte a travessia

Do invasor põe em prática o lado inverso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Uma ação cultural é necessária

Liberdade é bandeira essencial

A um projeto que enfrente o Capital

Em batalha travada em qualquer área

Até mesmo no camp´ Reforma Agrária

Quando encara, resiste ou negocia

Do peão fala alto a ousadia

Quando enfrenta o gigante mais perverso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Pés de jambo, jaqueiras, goiabeiras

Nos quintais de recife existem tantos

Testemunhas de sonhos e de encantos

Pois as árvores têm feições fagueiras

Muita vez Paulo à sombra das mangueiras

Introspecto em seu mundo, refletia

Que, somente se inspira rebeldia,

O passado não é tempo adverso

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.

Formação na esperança, passo urgente

Cidadãos bem autônomos educar

Na cidade, na roça, desde o lar

Quem e cala ante o mal, foge, consente

Venha, então, engrossar essa corrente

Contrapondo o Trabalho à sangria

Da pilhagem burguesa que se amplia

Você acha que brinco ou desconverso?

Paulo Freire vagueia no Universo

Atiçando as centelhas da Utopia.