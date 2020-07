Paulo e Pedro, dois apóstolos profetas da Igreja (Vídeo)

Paulo e Pedro, dois apóstolos profetas da Igreja – Por frei Gilvander – Na luta por Direitos (Vídeo) – 11/7/2020.

Paulo e Pedro, dois grandes pilares e bússolas do cristianismo. Os dois se identificaram totalmente com o projeto do evangelho de Jesus Cristo, seguindo o mestre radicalmente, orientados pela Boa Notícia que o Galileu anunciava aos pobres. Pedro e Paulo terminaram a missão martirizados, segundo a tradição da Igreja.

