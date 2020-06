Padre Sandoval Rocha alerta sobre o PL 41262 no Senado PRIVATIZAÇÃO da Água é injustiça. 23/6/2020.

O Senado abriu Consulta Pública para o PL 4162/2019, que privatiza a água e o saneamento: #DigaNÃOaoPL4162 e defenda o direito à água para todos!!! Vote NÃO!!! ❌❌❌ Acesse o link para votar: 👇 https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=140534

#ÁguaNãoÉMercadoria #PrivatizarNÃO #ÁguaÉDireito #FNU – Federação Nacional dos Urbanitários.

Áudio do Padre Sandoval Rocha. Ele fez sua tese doutoral na PUC- Rio sobre a privatização da água em Manaus, AM. Peço o favor que seja divulgado o áudio em forma de vídeo.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira da CPT, das CEBs, do CEBI e do SAB. *Inscreva-se no You Tube, no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander, acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe. Sugerimos. #FreiGilvander #NaLutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #PalavraÉticaComFreiGilvanderMoreira