Padre Júlio Lancellotti e Adriano com Bial (2ª Parte): Moradores de rua – Convivência com a sociedade, agressões

Padre Júlio Lancellotti e Adriano com Bial (2ª Parte): Moradores de rua – Convivência com a sociedade, agressões – 17/6/2020

Padre Júlio Lancellotti e Adriano Casado conversam com Pedro Bial – 2ª Parte: pessoas em situação de rua – Convivência com a sociedade, agressões… , na TV Globo, 17/6/2020.

*Vídeo original: https://globoplay.globo.com/v/8634149/programa/

