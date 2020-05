Padre Josimo: “Se eu me calar, quem os defenderá?” – 1ª Parte

Padre Josimo: “Se eu me calar, quem os defenderá?” – Por frei Gilvander – 1ª Parte – Na luta por direitos – 08/5/2020.

Neste vídeo, por meio de texto eloquente, frei Gilvander Moreira faz memória à vida do padre Josimo Moraes Tavares na celebração dos 34 anos do seu martírio, em 10 de maio de 1986. Assista e, se gostar, compartilhe. Sugerimos.

*Texto e filmagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares. Edição de Nádia Oliveira, colaboradora da CPT-MG.

