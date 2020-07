ONU reúne jovens em seminário online para debater saúde mental durante a pandemia

A enviada do secretário-geral das Nações Unidas para a Juventude, Jayathma Wickramanayake, apresenta na quarta-feira (15), às 10h, a 9ª sessão da série de seminários online #CopingWithCOVID (lidando com a COVID-19).

Durante esta sessão – focada na saúde mental dos jovens durante a pandemia – a enviada será acompanhada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Também participam a diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Henrietta Fore, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Rainha Mathilde da Bélgica, além de oito jovens do mundo todo.

O debate “Cuidando da saúde mental enquanto vivemos o novo normal” será transmitido ao vivo pelo link bit.ly/CwCOVID9.

A sessão se concentrará nas experiências e sentimentos de medo, ansiedade, raiva e tristeza devido à pandemia. Também oferecerá aos jovens a chance de compartilhar suas experiências e soluções, e de imaginar como será o futuro da saúde mental para si e para seus colegas.

A série de seminários online #CopingWithCOVID foi criada pela enviada da ONU para a Juventude em parceria com a OMS e o UNICEF em março deste ano, após o início da pandemia de COVID-19 – que fez governos do mundo todo responderem por meio de medidas como distanciamento físico com conexão social, quarentena e isolamento.

Tais ações afetaram a vida de muitos jovens, que ficaram longe da escola, do trabalho e dos amigos; tiveram que se ajustar a novas formas de estudar e trabalhar, e muitas vezes com medo de perder emprego e renda familiar.

A série visa proporcionar aos jovens uma plataforma para conexão genuína em meio à incerteza, bem como a oportunidade de compartilhar suas opiniões com representantes de níveis mais altos das Nações Unidas.

Também visa incentivar uma maior conscientização sobre a saúde mental entre os jovens e fortalecer a demanda por intervenções de saúde mental e psicossociais integradas, como aconselhamento e linha de apoio online aprimoradas e mais apoio para a força de trabalho do serviço social.

O evento terá legendas em tempo real. Clique aqui para obter mais informações sobre o webinar.

A transmissão online estará disponível em bit.ly/CwCOVID9.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(14-07-2020)