ONU: Não deixar ninguém para trás significa não deixar ninguém offline

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, gravou uma mensagem em vídeo para marcar no domingo (17) o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Segundo Guterres, a tecnologia da informação pode ser um “farol de esperança”, permitindo que bilhões de pessoas em todo o mundo se conectem.

“Durante a pandemia de COVID-19, essas conexões – com entes queridos, com escolas e faculdades, com locais de trabalho, com profissionais da saúde e fornecedores essenciais – são mais importantes do que nunca”, lembrou.

A União Internacional de Telecomunicações continua trabalhando com a comunidade de tecnologia da informação e comunicação e as agências da ONU para ajudar a gerenciar e acabar com esta crise, saindo dela melhor do que entramos.

“Novas tecnologias, de 5G e ‘big data’ à computação em nuvem e inteligência artificial, são ferramentas poderosas para enfrentar os principais desafios mais do mundo, incluindo a pandemia. Não deixar ninguém para trás significa deixar ninguém offline”, destacou António Guterres.

O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação destaca este ano que a cooperação internacional em tecnologia digital é essencial para ajudar a derrotar a COVID-19 e alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(15-05-2020)