Ocupação Prof. Fábio Alves com 750 famílias, em Belo Horizonte, MG, não pode ser despejada. Despejar em pandemia é matar.

Ocupação Prof. Fábio Alves com 750 famílias, em Belo Horizonte, MG, não pode ser despejada. Despejar em pandemia é matar. 17/7/2020.

750 famílias na Ocupação consolidada Prof. Fábio Alves, no Barreiro, em Belo Horizonte, MG, na iminência de despejo. O TJMG injustamente determinou o despejo. Em 07/8/2019, a vice-presidenta da COHAB afirmou na Mesa de Negociação que a COHAB implementaria acordo para a permanência na área. Como pode esse acordo não ser honrado? JOGAR NA RUA NO MEIO DA PANDEMIA SIGNIFICA MATAR.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira da CPT, das CEBs, do CEBI e do SAB.

*Inscreva-se no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander, acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe.

Acompanhe a luta pela terra e por Direitos também via www.gilvander.org.br – www.freigilvander.blogspot.com

No Instagram: Frei Gilvander Moreira (gilvanderluismoreira)

No Spotify: Frei Gilvander luta pela terra e por direitos

Sugerimos. #FreiGilvander #NaLutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #PalavraÉticacomFreiGilvander