Por Fernando Pessoa

No sé cuántas almas tengo.

A cada instante cambié.

Continuamente me extraño.

Nunca me vi ni me hallé.

De tanto ser solo tengo el alma.

Quien tiene alma no tiene calma.

El que ve es solo es lo que ve,

quien siente ya no es quien es.

Atento a lo que soy y veo,

ellos me vuelvo, no yo.

Cada sueño o el deseo

no es mío si allí nació.

Yo soy mi propio paisaje,

el que presencia su paisaje,

diverso, móvil y solo,

no sé sentirme yo donde estoy.

Así, ajeno, voy leyendo,

como páginas, mi ser,

sin prever eso que sigue

ni recordar el ayer.

Anoto en lo que leí

lo que creí que sentí.

Releo y digo: “¿Fui yo?”

Dios lo sabe, porque lo escribió.