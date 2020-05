MST manifesta apoio ao pedido de impeachment dos partidos de oposição

O MST manifesta apoio à iniciativa dos partidos políticos que protocolaram requerimento de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (21/5), pelo cometimento dos crimes contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e contra o mandamento constitucional da impessoalidade no exercício da administração pública.

O pedido apresentado por PT, PSOL, PCdoB, PCO, PCB, UP e PSTU, assim como o realizado por PSB, PDT e Rede, demonstra a responsabilidade dos setores progressistas no campo institucional com o povo brasileiro na luta pelo afastamento do presidente para enfrentar a pandemia do novo coronavírus e a crise brasileira.

A iniciativa dos partidos progressistas fortalece a campanha “Fora Bolsonaro”, que precisa colocar em movimento a classe trabalhadora, setores médios e personalidades reconhecidas comprometidas com a democracia, as entidades da área do direito, da cultura, da ciência e da inter-religiosidade.

Cresce a compreensão de que apenas com o afastamento de Jair Bolsonaro será possível salvar vidas e garantir condições de sobrevivência para a população ultrapassar a pandemia e enfrentar a crise econômica, política e social pela qual o país passa.

O MST manifesta seu compromisso com a campanha “Fora Bolsonaro” e com o esforço das forças populares na luta pela destituição do atual presidente. Somente com a construção de um grande movimento da sociedade as instituições cumprirão seu papel de exigir respeito à Constituição e afastar o presidente do cargo.

Para salvar vidas, fora Bolsonaro!

Fonte: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

*Editado por Luciana Console

(21-05-2020)