Minotauro, de novo, em cena? Que se erga um Teseu mais resistente

Nos estudos de História, no Colégio

Em Pesqueira, rincão pernambucano

Lendo as lendas dos gregos e troianos

Sempre tinha qual belo prêmio régio

– Que soava pra mim um privilégio –

Desfiar o novelo de Ariane

Permitindo a Teseu que não se dane

Pelas curvas do vasto labirinto

No embate de morte, já pressinto

Contra o monstro se erga, deixe-o em pane

Nos porões de Cnossos, o gigante

Minotauro era o monstro truculento

Vidas jovens exige, em alimento

Sua sede de sangue era incessante

Com o seu plano assassino, ia adiante

Foi então que alguém apareceu:

Pra salvar a cidade vai Teseu

Enfrentar Minotauro, destemido

E a todos livrando do bandido.

Mas, parece que o monstro reviveu…

Tantos séculos depois, e… ei-lo ainda

Mais cruel Minotauro inclemente

Exigindo o martírio de mais gente.

Quando alguns já pensavam página finda

E julgavam impossível sua vinda…

Minotauro de hoje é o império

Capital é seu nome, é deletério

Nações, pobres, Planeta – tudo é alvo

De sua mira assassina, nada é salvo

Coletivo Teseu vence o mistério!

Trecho do vôo Florianópolis-São Paulo, 11/04/2003