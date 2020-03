Mensagem do Papa Francisco

“Ângelus” – dia 29.03.2020

Caros irmãos e irmãs, bom dia!

O Evangelho deste quinto domingo da Quaresma é o da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Eram muito amigos de Jesus. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já se encontrava morto havia quatro dias; Marta corre ao encontro do Mestre e lhe diz: “Se você estivesse aqui, meu irmão não estaria morto!” Jesus lhe responde: “Seu irmão vai ressuscitar!”; e acrescenta: “Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá”. Jesus mostra-se como o Senhor da vida, aquele que é capaz de dar a vida até aos mortos. Depois, chegam Maria e outras pessoas, todos em lágrimas. E então, Jesus – diz o Evangelho – ficou profundamente comovido e desabou no choro. Conturbado em seu coração, Jesus vai ao túmulo. Agradece ao Pai que sempre O escuta, manda abrir o sepulcro e grita com força: “Lázaro, sai daí!”. E Lázaro saiu saiu com os pés e as mãos amarradas, e o rosto envolto em uma mortalha.

Aqui sentimos com a mão que Deus é vida e dá vida, mas toma em conta o drama da morte. Jesus teria podido evitar a morte do amigo Lázaro, mas quis fazer Sua a nossa dor pela morte das pessoas queridas. E, sobretudo, quis mostrar o domínio de Deus sobre a morte. Nesta passagem do Evangelho, percebemos que a fé do homem e o poder de Deus, do amor de Deus buscam-se e finalmente se encontram. É como como uma estrada em mão dupla: a fé do homem e o poder do amor de Deus que se buscam e, ao final, se encontram. Isto nós percebemos no grito de Marta e Maria e de todos nós com elas: “Se você estivesse aqui!” E a resposta de Deus não vem por um discurso. Não, a resposta de Deus ao problema da morte é Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida!” Tenham fé! Em meio ao pranto, continuem a ter fé, mesmo quando a morte pareça ter vencido. Retirem a pedra do seu coração! Deixem que a Palavra de Deus traga de volta a vida lá onde se acha a morte.

Hoje também, Jesus nos repete: “Retirem a pedra”. Deus não nos criou para o túmulo; criou-nos para a vita bela, boa e alegre. Mas “a morte entrou no mundo pela inveja do Diabo”, diz o Livro da Sabedoria, e Jesus Cristo veio para nos libertar dos seus laços.

Portanto, nós somos chamados a retirar a pedra de tudo o que tem gosto de morte: por exemplo, morte é a hipocrisia com que se vive a fé; morte é a crítica destrutiva feita aos outros; morte são a ofensa e a calúnia; morte é a marginalização do pobre. O Senhor nos pede que retiremos estas pedras do coração, e a vida, então, florirá ao redor de nós. Cristo vive, e quem O acolhe e a Ele adere, entra em contato com a vida. Sem Cristo, ou fora Dele, não apenas a vida não se faz presente, mas reincide na morte.

A ressurreição de Lázaro é também sinal de regeneração, que faz efeito no crente mediante o Batismo, com plena inserção no Mistério Pascal de Cristo. Pela ação e pela força do Espírito Santo, o cristão é uma pessoa que caminha na vida como uma nova criatura: uma criatura para a vida e que caminha em direção à vida.

Que a Virgem Maria nos ajude a ser compassivos como o seu Filho Jesus, que fez Sua a nossa dor. Que cada um de nós fique próximo de quantos passam por provação, tornando-se para estes um reflexo do amor e da ternura de Deus, que livra da morte e faz com que a vida seja vitoriosa.

Trad: AJFC

Digitação: EAFC