Live Cristãos também gritam: “FORA BOLSONARO e todo e desgoverno federal!” – Por Frei Gilvander, Pastor Daniel, Renata, Sara e Paulo – 28/6/2020.

Live CRISTÃOS TAMBÉM GRITAM: “FORA BOLSONARO”!!! – Frei Gilvander Moreira, Pastor Daniel Elias(Frente de Evangélicos/PT), Renata Miranda (Frente de Evangélicos/MG), Sara Suzan (PJ) e Paulo Amaral. “Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados” (Mateus 5,6).

Dia 28/6/2020, aconteceu a Live CRISTÃOS TAMBÉM GRITAM: “FORA BOLSONARO”!!! com a participação de Frei Gilvander Moreira (da CPT e do CEBI), Pastor Daniel Elias(Frente de Evangélicos/PT), Renata Miranda (Frente de Evangélicos/MG), Sara Suzan (Pastoral da Juventude) e Paulo Amaral, do Movimento Negro e da Organização do Movimento Cristãos também gritam “FORA BOLSONARO!”. O artigo do presidente da CNBB , Dom Walmor de Oliveira Azevedo, intitulado “Delírios de Onipotência”, fazendo uma profunda reflexão sobre o autoritarismo do presidente da república em tempo de pandemia da Covid-19, juntado ao posicionamento da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB (publicados no dia 24/4/2020), explicita a posição da igreja católica pelo afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O líder da igreja católica no Brasil e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz orientaram que os cristãos devem ter lado: o da verdade, da Justiça social e da vida, e que, não devem calar-se diante do fascismo e do autoritarismo! Estamos num momento de reflexão muito fértil, onde parte dos cristãos que esqueceram a opção de Cristo pelos pobres optando pelo canhão e a arminha do falso “messias” poderão rever seus conceitos. Os documentos da CBJP/CNBB apontam a necessidade do fim do desgoverno Bolsonaro, “para salvar Vidas e a Democracia” no Brasil. O artigo de Dom Walmor nos coloca ainda a refletir o quanto o autoritarismo pode custar a uma nação e à vida do povo em tempos de pandemia. Atendendo ao clamor da Igreja, cristãos engajados nos movimentos sociais propagam e proclamam o “Fora Bolsonaro”!!! Esse grito já ecoa entre Cristãos progressistas de todo o Brasil, entre movimentos populares, partidários, artísticos e sindicais, meios de comunicação alternativos e de massa que se erguem pelo fim desse governo nefasto, genocida e tirano. Os movimentos sociais Indigenistas, dos Negros, Mulheres, Homoafetivos, Atingidos por Barragens, Sem Casa, Sem Terra, Sem Teto e Sem Trabalho juntam suas vozes às dos Cristãos para irem às ruas protestarem contra o racismo, o fascismo, o feminicídio, a misoginia, a homofobia; em favor dos desabrigados e desempregados e sobretudo dos superexplorados. Precisamos dar um basta aos ataques da elite conservadora e perversa, representada por esse governo fascista e entreguista, empoderado por golpes rasteiros e sórdidos à democracia. Queremos o afastamento e o fim desse governo, com a convocação de novas eleições para presidente da República.

TODOS QUEREMOS: FORA BOLSONARO!!!

