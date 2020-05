Laudato Si’ 5 anos: a Ecologia Integral em tempos de coronavírus e crise climática – LIVE com Átila Iamarino, Carlos Nobre, Dom Leonardo Steiner e Cleusa Andreatta.

Dia 20 de maio de 2020, no quinto aniversário da Encíclica Laudato Si’, o Movimento Católico Global pelo Clima convidou o cientista Átila Iamarino, o pesquisador Carlos Nobre, Dom Leonardo Steiner e Cleusa Andreatta para um diálogo sobre a ecologia integral em tempos de coronavírus e crise climática. A LIVE aconteceu também via facebook do Movimento Católico Global pelo Clima: https://www.facebook.com/VivaLaudatoSi/

Fonte: facebook do Movimento Católico Global pelo Clima: https://www.facebook.com/VivaLaudatoSi/

