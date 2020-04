Frei Carlos Mesters: “Como fazer a experiência da ressurreição em tempos de pandemia?” – 12/4/2020

Frei Carlos Mesters: “Como fazer a experiência da ressurreição em tempos de pandemia?” – Homilia na Missa do 1º Domingo da Páscoa – 12/4/2020.

Em homilia feita na Missa do 1º Domingo da Páscoa, dia 12/4/2020 , na Igreja ao lado do Convento do Carmo, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Unaí,MG, Frei Carlos Masters desenvolve uma reflexão contextualizando a Palavra bíblica celebrada na liturgia do dia, com a realidade que estamos vivendo nesse tempo de pandemia do novo coronavírus/COVID-19. Confira a riqueza espiritual e profética dessa homilia, assistindo ao vídeo, na íntegra.

Vídeo original – Canal no Youtube: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – UNAÍ – MG

