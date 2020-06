‘Forças Armadas não entrariam em uma aventura’, diz Lula sobre possibilidade de golpe

“Eu não vejo, a não ser os rompantes do Bolsonaro, clima para você imaginar que as Forças Armadas entrariam em uma aventura e dariam um golpe”, enfatizou o ex-presidente Lula

O ex-presidente Lula afirmou que não acredita na possibilidade de haver um golpe militar, sob comando de Jair Bolsonaro.

“Eu não vejo, a não ser os rompantes do Bolsonaro, clima para você imaginar que as Forças Armadas entrariam em uma aventura e dariam um golpe. A coisa mais fácil seria dar o golpe, mas a coisa mais difícil seria administrar o golpe”, enfatizou Lula em entrevista à repórter Luciana Lima, do Metrópoles.

Segundo ele, o governo Bolsonaro tenta conter o desgaste e impedir um possível impeachmet fazendo aliança com parlamentares do Centrão.

“O Bolsonaro está sendo vítima da língua despolitizada dele. Ele que falava que ia governar sozinho e está percebendo que ‘rapadura é doce, mas é dura’. Ele pode fazer acordo com os partidos. Necessariamente, não tem que ter corrupção. Ele é mais vítima porque ele falou muita merda. E ele continua falando”, afirmou.

Para Lula, “ou ele [Bolsonaro] cria algum mecanismo dos deputados terem medo dele ou ele vai fazer o que todo mundo tem que fazer: conversar. Qualquer presidente pode conversar com um partido e oferecer cargo. É assim na democracia de todo o planeta terra”.

Para Lula, Bolsonaro não governa, mas sim o ministro da Economia, Paulo Guedes. “As pessoas precisam entender que o Bolsonaro, nesse governo, é um bobo da corte. O Guedes é que corta salários, corta direitos”, disse Lula.

“Se tem um cara que foi eleito com todo mundo sabendo o que ele era, é o Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele era um ogro. O que ele fez e não fez como deputado. Todo mundo sabia que ele não gostava de negro, de LGBT, de sindicato. Dizia que não gostava da política”, prosseguiu.

Lula reforçou que Bolsonaro não se preparou para presidir o país e tem dificuldade em montar uma equipe que seja capaz de enfrentar os problemas do Brasil.

“O grande desafio que estamos vivendo é que Bolsonaro não se preparou para governar o Brasil. Ele faz questão de colocar nos lugares errados, pessoas erradas”, avaliou

“Você não coloca na educação alguém que quer desmontar e educação. Os filhos deles se intrometem demais nas decisões. Não tem ministério de indústria e comércio. O que é mais grave é que ele não dá nenhuma importãncia à gravidade do surgimento do vírus [novo coronavírus]”, acrescentou.

Lula criticou ainda o fato de Bolsonaro não procurar fazer alianças com os governadores, que são os que lidam com os doentes na ponta. “É [importante] se cercar de gente que saiba e que possa orientá-lo. Ele já deveria ter um comitê de governadores”, disse.

Desafio a Moro

Na entrevista, Lula ainda desafio o ex-ministro Sergio Moro para um debate ao vivo. “Eu toparia fazer um debate com o Moro ao vivo. Eu, sozinho, sem nenhum diploma universitário, contra o Moro e o [Deltan] Dallagnol. Se eu pudesse ter um tête-à-tête com eles, ao vivo… É como eu posso me defender”, afirmou Lula.

O ex-presidente disse que, caso tivesse concorrido nas eleições de 2018, teria ganhado no primeiro turno.

“Se eu tivesse sido candidato. Se o [ministro do STF Luís Roberto] Barroso não tivesse feito a patacoada de me colocar na Lei da Ficha Limpa, eu obviamente teria ganhado as eleições no primeiro turno”, disse.

Fonte: Brasil 247