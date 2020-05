Esquerda se une em Brasília e pede ‘Fora Bolsonaro’

Militantes do PT, da Causa Operária, correntes sindicais, coletivos e comitês se uniram hoje (20) em ato pelo “Fora Bolsonaro” na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Tomando todos os cuidados para evitar aglomeração e com máscaras, traziam bandeiras e cartazes com mensagens contra as políticas de ataque a direitos trabalhistas e sociais adotadas pelo governo Bolsonaro. E também contra o desprezo com que tem tratado as vítimas do coronavírus.

O ato pelo “Fora Bolsonaro” foi realizado na véspera da entrega do primeiro pedido de impeachment contra o presidente assinado coletivamente. Entre os signatários estão o PT, o PCdoB e o Psol, além de mais de 200 entidades, juristas e intelectuais.

“Já passa de 30 o número de pedidos de impeachment contra o governo de Jair Bolsonaro acumulados na Câmara. São pedidos assinados por partidos, sindicatos, pessoas físicas, uma infinidade de pessoas que não confiam mais em Bolsonaro para dirigir o país”, disse o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri, do Paraná. “Nosso objetivo não é que este seja mais um, mas um instrumento de mobilização e diálogo.”

Fonte: Rede Brasil Atual