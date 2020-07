Dom Vicente Ferreira na Live “Fora, Bolsonaro e o (des)governo federal?” – Debate Inter-Religioso, dia 12/7/2020.

Para iniciar nosso Debate Inter-Religioso sobre uma pergunta que precisa interpelar nossa consciência: Fora, Bolsonaro e todo o (des)governo federal? O Movimento Inter-Religioso do Vale do Aço, em Minas Gerais, pela Democracia, Justiça, Paz e Vida, promove mais uma Live com o objetivo de contribuir para que as pessoas religiosas se posicionem de forma ética, responsável, justa e coerente com o Evangelho de Jesus Cristo e com a fina flor da sua fé que precisa ser libertadora e jamais conivente com opressões de nenhuma espécie. Quem votou em Jair Bolsonaro e em políticos que estão na prática defendendo posturas contrárias ao bem comum que arrume um jeito de “compensar” esse erro gravíssimo. Conclamamos todos/as ao compromisso com o Movimento de luta pela Democracia, Justiça, Paz e Vida, o que passa necessariamente por FORA BOLSONARO E TODO O (DES)GOVERNO FEDERAL, pois não podemos ser omissos e nem cúmplices diante de um (des)governo genocida que está matando de inúmeras formas. Estão gritando por direitos a mãe Terra, a irmã Amazônia e os outros biomas, a irmã água, os povos indígenas, os quilombolas, os LGBTQIs, os sem-terra, sem-teto, os desempregados, o povo negro, os povos das periferias, os 500 mil irmãos nossos que estão em situação de rua, as mulheres vítimas de feminicídio, o povo ludibriado por falsos pastores, por falsos padres, por falsos líderes religiosos que barganham com um governo fascista e abusam do nome de Deus e de textos bíblicos para acumular dinheiro, se aproveitando das angústias das pessoas com discursos religiosos “sem pé nem cabeça” … Todos esses gritos ensurdecedores precisam interpelar nossa consciência. Desta Live participaram: 1) Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB; 2) Makota Celinha, coordenadora do CENARAB e do Candomblé; 3) Filipe Gibran, pastor da Frende de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito; 4) Irmã Claudicéa Ribeiro, da Congregação de Filhas de Maria Missionárias; 5) Paulo Amaral, do Movimento Inter-Religioso pela Democracia, Justiça, Paz e Vida e Movimento Negro do Vale do Aço, MG; 6) Frei Gilvander Moreira, da CPT e CEBI. Aqui neste vídeo o pronunciamento do bispo Dom Vicente Ferreira na Live “Fora, Bolsonaro e o (des)governo federal?” – Debate Inter-Religioso, dia 12/7/2020. Com cabeça erguida, de forma profética, Dom Vicente Ferreira se posicionou exigindo Fora, Bolsonaro e todo o (des)governo federal.

