Direito a moradia: luta pela moradia em Belo Horizonte, MG

Direito a moradia: Lu de Paula, da Ocupação Vitória, em Belo Horizonte, MG, entrevista Frei Gilvander, Live, 31/7/2020

Dia 31/7/2020, em Live via Instagram, Lu de Paula, da coordenação da Ocupação Vitória, com 6.000 famílias há 7 anos, em Belo Horizonte e Santa Luzia, MG, entrevistou Frei Gilvander Moreira, da CPT, sobre o DIREITO A MORADIA E A LUTA JUSTA E NECESSÁRIA PELA MORADIA DIGNA, ADEQUADA E PRÓPRIA.

Celebração de 5 anos de luta da Ocupação Vitória, na Izidora, em Belo Horizonte e Santa Luzia, MG.

