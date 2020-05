Diálogos de Esperança: Primeiro de Maio, dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras – 1º/05/2020

O filme “Diálogos de Esperança: Primeiro de Maio dia do trabalhador e da trabalhadora”, foi organizado e produzido pelo Coletivo de Antigos Militantes da JOC de Minas Gerais AMIJOC, pela Congregação dos Missionários Operários (MO) e pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC). Dele participam educadores/as, cantores, poetas, lideranças populares, declamadores/as e religiosos que, por meio deste vídeo, homenageiam trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade.

O roteiro, elaborado coletivamente, traz poemas, músicas, fragmentos de textos e depoimentos sobre a conjuntura atual e a realidade do mundo do trabalho em contração com o mundo do capital. Sua precariedade, problemas e desafios são discutidos, mas também os acenos de luta e esperança. Com este vídeo se propõe celebrar o Primeiro de Maio, dia tão significativo e que interpela nossas consciências, com ternura e sensibilidade.

Que ao assistir este vídeo seu coração se encha de alegria, coragem e disposição para seguir, de cabeça erguida, muito amor coração e esperança no olhar, na luta pela superação de todas as injustiças que se abatem sobre os trabalhadores e as trabalhadoras em qualquer parte do mundo!

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, CEBs, CEBI, SAB e assessoria de Movimentos Sociais. Edição: Frei Gilvander. Contagem, MG, 1º/5/2020.

