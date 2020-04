CPT: Lançamento de “Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2019 – Live

CPT: Lançamento do “Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2019”, com Paulo César, Antônio Canuto e profa. Maria Cristina. Live – 17/4/2020.

Dia 17/4/2020, dia internacional de lutas camponesas, 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 17/4/1996, e 4 anos do golpe de estado no governo da primeira Presidente Mulher do nosso país – Dilma Rousseff (17/4/2016), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) lançou – online – a 34ª edição do Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2019. Todos os dados da publicação anual da #CPT já estão disponíveis. Você pode, também, acessar a publicação em PDF da CPT. Confira: https://bit.ly/3ahLv2w De modo geral os números da violência no campo no Brasil em 2019 foram: 32 assassinatos, maior número nos últimos dez anos; 1.254 conflitos por terra; 489 conflitos por água; 1.301 manifestações e 745 pessoas libertadas do trabalho escravo. Com profundo respeito pelas pessoas que estão por traz destes números, com as palavras da Pastora Nancy Cardoso, afirmamos: é tarefa da Comissão Pastoral da Terra fazer memória dos conflitos, não deixar que nenhuma história se perca, que os nomes das pessoas e lugares não sejam esquecidas. Nenhum conflito é pequeno demais, nenhum lugar é indiferente. Por isso fazer a memória, documentar, publicar, socializar é tarefa teológica e pastoral importante. É tarefa pastoral também denunciar os violentos, nomear os governos, polícias, milícias, juízes, latifundiários e agiotas do agronegócio, da mineração, das barragens assassinas,… as ofertas de vocês não são aceitas por Deus.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, CEBs, CEBI, SAB e assessoria de Movimentos Sociais.

*Filmagem: Equipe de comunicação da CPT nacional. Edição: frei Gilvander. Goiânia, GO, 17/04/2020.

