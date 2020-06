Coronavírus: “Fique em Casa!” E quem não tem casa? Conversa com Bial / Padre Júlio Lancellotti / Adriano – 1ª parte

Coronavírus: Fique em Casa! E quem não tem casa? Pedro Bial conversa com Padre Júlio Lancellotti e o morador de rua, Adriano Casado, sobre a problemática das milhares de pessoas que estão em situação de rua e suas necessidades durante a pandemia do novo coronavírus e fora dela. Programa Conversa com Bial, Rede Globo, dia 17/6/2020.

