Coração da Divisa (filme): Comunidade de Cabeceira do Piabanha sob violência de latifundiários e de mineradora Nacional do Grafite

Coração da Divisa (filme documentário: Comunidade de Cabeceira do Piabanha sob violência de latifundiários e de mineradora Nacional do Grafite – (Doc. Pt-Esp-Eng-Ger – 05/6/2020).

Coração da Divisa (2020) Documentário | 16m04s | Rupestre Filmes.

Uma comunidade tradicional na divisa de Minas Gerais com Bahia, luta contra os interesses da mineradora Nacional de Grafite. No centro dessa disputa, a preservação ou destruição de uma área repleta de nascentes, o abastecimento com alimentos saudáveis de toda a cidade e a subsistência do Parque Estadual Alto do Cariri em Salto da Divisa, MG. Comissão Pastoral da Terra apresenta, uma produção Rupestre filmes Ficha técnica: Direção Pedro Faria Rurian Valentino Produção Igor Ribeiro Sá Martins Edivaldo Ferreira Lopes Geralda Magela da Fonseca Direção de fotografia Pedro Faria Fotografia Pedro Faria | Câmera Loïc Ronsse | Drone Áudio Rurian Valentino | Som Direto Felipe Guedes Flocco | Pós-Produção Montagem, Edição e Finalização Rupestre Filmes Loïc Ronsse Trilha Sonora Aboiador de Viola Pereira da Viola e João Evangelista Rodrigues Brasil Nome de Vegetal Celso Adolfo Lamento do Rio Gonzaga Medeiros e Pereira da Viola Mãe do Céu Morena Padre Zezinho Missa do Galo Pereira da Viola, João Evangelista Rodrigues e Wilson Dias Povo Unido é Povo Forte Domínio Público Saudade da Terra Boa Pereira da Viola Texto Elaine Bezerra Tradução das legendas Silvia Elizabeth Contreras Morales | Espanhol Estêvão Veríssimo Dias dos Santos | Inglês Walney Souza Martins | Inglês José Carlos Alves Pereira | Alemão Assessoria de Comunicação Amélia Gomes.

