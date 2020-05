Contaminação e Guerra de Extermínio contra os Povos Indígenas – perseguições e COVID-19 – LIVE do CEDEFES – 04/5/2020.

O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES) realizou uma LIVE que abordou a temática indígena dentro da nossa programação anual “Abril Indígena”. Dentre os temas foram discutidos a real possibilidade de um novo genocídio com a chegada da COVID-19 e o descaso do governo Bolsonaro; o crescimento de invasões nos territórios indígenas; desmatamento; o avanço da mineração e do agronegócio; destruição e contaminação de fontes de água e o aumento de assassinatos de lideranças. Debateram conosco a indígena Adana Kambeba, acadêmica de medicina na UFMG, educadora bilíngue e pesquisadora dos elementos identitários culturais do seu povo, atriz e cantora; José Augusto Sampaio, antropólogo e membro da ONG Anaí, Pablo Matos, Historiador, Indigenista e membro do CEDEFES; Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra (CPT/MG) e Alenice Baeta, arqueóloga e membro do CEDEFES.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, CEBs, CEBI, SAB e assessoria de Movimentos Sociais. Produção e Edição: Ana Paula Oliveira e Frei Gilvander. Belo Horizonte, MG, 04/5/2020.

