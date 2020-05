Conflitos no Campo 2019: clamores enormes – Por frei Gilvander Moreira – “Na luta por direitos” – 06/5/2020.

Este vídeo, na verdade, é continuação do vídeo “Primeiro de Maio e as Pandemias do Coronavírus e Política: Luta pela Vida, por frei Gilvander – Na luta por direitos”, publicado no dia 30 de abril próximo passado. O foco, neste vídeo, são os conflitos no campo iniciados pelos governos que, para atender a sede do mercado, o capital e os capitalistas, agride e fere violentamente a dignidade humana de camponeses e camponesas, de Comunidades Tradicionais, povos que, no exercício legítimo de seus direitos, lutam por terra e água, lutam por Justiça. Frei Gilvander divulga os números assustadores desses conflitos, a partir de publicações no livro “Conflitos no Campo Brasil 2019”, lançado pela CPT (Comissão Pastoral da Terra), no dia 17 de abril do corrente ano, 2020. Um relatório que deixa claras as ações de desmonte de direitos, perseguição e desrespeito à vida, em todas as suas formas, do (des)governo federal e seus aliados, e as gravíssimas consequências impostas ao povo, sobretudo, aos empobrecidos.

*Texto e filmagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares.

Edição de Nádia Oliveira, colaboradora da CPT-MG.

