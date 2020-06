Coletivos antifascistas bloqueiam carreata bolsonarista em Curitiba (PR)

Por Júlio César Carignano

Cerca de 100 manifestantes, na maioria integrantes de coletivos antifascistas de torcedores, participaram da ação

Assim como ocorreu em cidades como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, coletivos antifascistas de Curitiba, capital paranaense, foram às ruas neste domingo (31) para fazer frente às manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que defendem bandeiras como o fechamento do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar.

Cerca de 100 manifestantes, na maioria integrantes de coletivos antifascistas de torcedores do Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná, além de militantes do Partido da Causa Operária (PCO), bloquearam no início da tarde a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, de onde partiria uma carreata convocada por bolsonaristas. A Polícia Militar foi acionada e fez um cordão de isolamento separando os dois grupos.

Depois de cerca de uma hora de ânimos acirrados, os bolsonaristas, pressionados pelos gritos de “Recua Fascista”, decidiram mudar o trajeto da carreata, que contou com algumas dezenas de carros.

O grupo antifascista adiantou que novos atos antidemocráticos não passarão despercebidos e serão enfrentados.

Fonte: Brasil de Fato – Paraná

Edição: Pedro Carrano