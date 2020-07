Ator de Bacurau viraliza com monólogo sobre saudade na quarentena

“Saudade: substantivo feminino. Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar. Ou, ausência de experiências prazerosas já vividas”. Assim o ator paraibano Thardelly Lima começou um monólogo sobre o sentimento comum a tantas pessoas no Brasil neste momento, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Com texto também escrito por ele, o artista que faz o prefeito picareta Tony Júnior no filme Bacurau gravou a própria interpretação e compartilhou no Instagram, em um vídeo de pouco mais de dois minutos de duração, chamado Saudade pinica.

A publicação, feita há três dias, já soma mais de 36 mil visualizações e incontáveis compartilhamentos por outros usuários em outras redes sociais, como Twitter e WhatsApp.

“Eu já tentei, mas eu não me lembro quando que o mesmo sentimento foi capaz de abafar todo mundo pelo mesmo sofrimento”, diz o ator, que vai listando as experiências e sensações das quais sente falta nesses já três meses de isolamento no Brasil, até um final emocionante.

Assista na íntegra:

Fonte: UAI

(30-06-2020)