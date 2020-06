Así como soy

A veces pienso que podría llegar a querer ser normal

Estar horas y horas en medio de gente charlando animadamente

Pero no sé por qué pienso ésto si en realidad ser como soy,

Ser el que soy es divertido.

Da menos trabajo o no da ningún trabajo.

Tratar de ser lo que no soy eso sí que da un trabajo bárbaro

Siendo así más bien callado o silencioso me deja tranquilo.

No necesito estar disputando espacio

Ni tratando de hacerme notar.

La gente me nota igual, y si no me notan, igual yo sé que estoy aquí así como soy