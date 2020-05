As rodas virtuais de Terapia Comunitária Integrativa me estão dando a possibilidade de refazer mais uma vez a minha presença, o meu estar aqui.

Algo muito precioso se recupera nestes encontros: é a minha humanidade, a confiança em mim mesmo, a capacidade de continuar a fazer juntos.

A memória mudou de lugar. Em virtude da atual situação em que estão limitados os contatos presenciais à moda antiga, vejo-me obrigado a voltar a minha atenção para o vivido.

A minha história se me apresenta com contornos muito mais nítidos. Aspectos da minha trajetória existencial se mostram agora como unificados em uma única realidade.

Se renova, acentuada, a minha perplexidade diante do estar vivo.

Olho para os rostos das pessoas que vejo na tela do computador ou do celular. Essas pessoas agora passam a fazer parte da minha vida.

As suas histórias se compõem com a minha, do mesmo modo como foi durante o tempo em que eu frequentava as rodas tradicionais de TCI.

Mais uma vez percebo o quanto temos em comum os seres humanos. O quanto é forte o potencial resiliente, o sentimento de que saramos ao ajudar alguém.