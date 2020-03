Artistas se unem nas redes com apresentações e ajuda a grupos vulneráveis

Quase 40 coletivos culturais de São Paulo se organizaram para exibir uma programação virtual, de 1º a 15 de abril, para ajudar entidades durante o período da pandemia. “A ideia é colaborar com quem estará mais vulnerável durante a crise do coronavírus e se expressar artisticamente reforçando a necessidade da ampliação dos direitos sociais”, afirma a produtora Luciana Gandelini, idealizadora do projeto Manifesta em Rede. Os coletivos reúnem cerca de 160 artistas.

Além disso, os artistas esperam confortar “quem já se encontra recluso, despertando outros tipos de sentimento que ajudem a superar sensações como de angústia e medo, que podem desencadear outros tipos de doença”. As atividades podem ser acompanhadas nas páginas @manifestaarteemrede nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.

Serão oferecidos conteúdos artísticos, com apresentações e intervenções diversas, declamações de poesia, livros disponíveis, música, atividades circenses, no sistema chamado “pague quanto puder”. De acordo com os organizadores, 80% do valor arrecadado será destinado a instituições que lidam com pessoas em situação de rua, indígenas e famílias carentes.

Direito básico

Desenho de Laerte para a ação coletiva: solidariedade

As entidades atingidas são Missão Belém, Arsenal da Esperança, Pastoral de Rua, Terra Indígena Jaraguá, Unas Heliópolis e Anjos da Sopa (Grande ABC). Quem quiser colaborar, com qualquer valor, pode acessar o link http://vaka.me/955819, ou https://www.vakinha.com.br/vaquinha/manifesta-arte-em-rede.

“Sabemos que nada substitui a magia de uma apresentação ao vivo. Não queremos transferir a arte independente de São Paulo para a internet e nem pretendemos nos acostumar a isso”, afirmam os artistas. “Também não queremos romantizar a quarentena, pois entendemos estar em casa durante uma pandemia é um direito básico que, em razão da precarização dos contratos de trabalho, tem contemplado uma ínfima parcela da sociedade, sendo mais um reflexo da situação alarmante em que se encontra a classe trabalhadora do país cujos direitos vêm sendo flexibilizados ao longo dos últimos anos.”

Um escritório de advocacia participa da atividade, oferecendo conteúdo técnicos sobre medidas do governo federal, principalmente relacionados a leis trabalhistas. A ação Manifesta Arte em Rede inclui a Trupe DuNavô, Circo di SóLadies, a cartunista Laerte, Companhia Estudo de Cena, Organização Palhaços sem Fronteiras, Camerata Camará, Circo do Asfalto e outras dezenas de pessoas e grupos, que podem ser conferidos nas redes sociais.

Confira a programação:

Quarta, 01/04

10h – Hope, Music and Tech – Maestrina Ester Freire – Live e entrevistas com músicos – Duração 30 a 60 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – O Incível Número Final – Bando GolíardXs – Espetáculo na Integra – 50 minutos

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h – Mini doc Histórias de Papelão – Trupe Baião de 2 – 35 minutos

18h – Estudo de Cena – Disco – Riscando o Chão – Duração: 52’30”

19h – Espetáculo Caixa de Pandora – Circo do Asfalto – Vídeo: 60 minutos

20h – Camerata Camará -Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Clarianas – Quebra Quebranto – Mini Documentário sobre o lançamento do Disco – Duração 6 minutos

Quinta, 02/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Espetáculo “Dança por Correio” – Grupo Zumb.boys – Duração: 42 minutos

15h – Cromossomos – Viagens do grupo – Video – Duracao 50 minutos

17h – Alício Amaral – Disco Rabeca Primeira Sonora – Youtube – Duração: 58’09

18h – Estupendo Circo di SóLadies – Circo di SóLadies – Espetáculo na ìntegra – Duração: 55 minutos

19h – Circo di SóLadies – Bate-papo sobre espetáculo Estupendo Circo di SóLadies – Duração: 55 minutos

20h – Camerata Camará -Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Henrique Trovador – Live Música Medieval em violão solo – Duração 30 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Sexta, 03/04

10h – Hope, Music and Tech – Maestrina Ester Freire – Live e entrevistas com músicos – Duração 30 a 60 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Livro Riscando o Chão – Estudo de Cena – Link para download de Livro Fotografia – 396 Fotos

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h – Narrativas de Ferro – Estudo de Cena – Vídeo -Duração 30′

18h – COMUM – Espetáculo – Grupo Pandora de Teatro – Duração : 120 minutos

19h – COMUM – Espetáculo – Grupo Pandora de Teatro – Duração : 120 minutos

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Por debaixo do tempero – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 3 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Sábado, 04/04

10h – Receitas Doquê – Bando GolíardXs – Vídeo de Receitas da Palhaça Sorvetão Doquê

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – BEM-TE-VI – Grupo Esparrama – Vídeo-Clipe – minutos

15h – Cromossomos – Viagens do grupo – Video – Duracao 50 minutos

17h – Aula de ballet criativo infantil – Thaís Krauss – Duração 50 minutos

18h – FALA PERNALTA – Trupe Baião de 2 – Entrevistas – 40 minutos

19h – Espetáculo Refugo Urbano na integra – Trupe DuNavô

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Henrique Trovador – Live Música Medieval em violão solo – Duração 30 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Domingo, 05/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Por todos nós – O Clube – Vídeo – leitura de poema coletivo e um depoimento sobre pesquisa do grupo – Duração 6 minutos

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h – A síndrome da medusa – Thaísa Valadão – Aletheia Produções e Artes – filme curta-metragem + bate-papo – 9 minutos + 30 minutos de bate papo

18h – Cavalo Marinho – O Brinquedo – Video – Cia Mundu Rodá – Duracao 23m 34

19h – Vídeo comentado do espetáculo Esparrama pela Janela na íntegra – Grupo Esparrama – Duração 40 minutos

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Por debaixo do tempero – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 3 minutos

*Ao longo da programação do dia

Artistas-mães – Grupo Teatral Mata! – Live – Duração 60 minutos

Segunda, 06/04

10h – Teaser do processo criativo do projeto Ultimo Ato – O Clube – 4 minutos e 17 sg

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – COMUM – Dramaturgia do Espetáculo – Grupo Pandora de Teatro – 50 páginas

15h – Playlist para tempos de quarentena – Grupo Teatral Mata! – Podcast Duração 60 minutos

17h – Musculatura Atlantica – Paula Petreca – Aula Performance – Duração 40 minutos

18h – Grupo Desembargadores do Furgão – Espetáculo Uma irremediável escolha – Duração 60 minutos

19h – Documentário- Circo sem Fronteiras (2016) – Caravana Tapioca – Duração: 10′ (documentário) + 30′ (bate-papo)

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h –

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Terça, 07/04

10h – Hope, Music and Tech – Maestrina Ester Freire – Live e entrevistas com músicos – Duração 30 a 60 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Ana Pessoa – Literatura

15h – Maria Maranhão – Contação de Histórias

17h – Cuida desse Corpo que te Pertence – Rainhas do Radiador – Vídeo 15 minutos

18h – Poderia amar-te, mas não te conheço – Recicla Filmes – Curta-Metragem : Duração 10 minutos

19h – Espetáculo Cebola – Clarín Cia de Dança – Duração: 40 minutos

20h – Camerata Camará -Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Por debaixo do tempero – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 3 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Quarta, 08/04

10h – Abra-me – O Clube – Teaser – minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Companhia dos Solilóquios – Café – Dramaturgia – 30 páginas

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h – O circo em registro – Circo do Asfalto – Vídeo: 60 minutos

18h – Um olhar sobre as máscaras de Mapiko – Grupo Desembargadores do Furgão – Duração: 30 minutos

19h – Conexão – Trupe Baião de 2 – 10 min o vídeo do número e 40 min de live

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Por debaixo do tempero – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 3 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Quinta, 09/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Espaço Cultural Circo do Asfalto – Vídeo: 9 minutos

15h – Cromossomos – Viagens do grupo – Video – Duracao 50 minutos

17h – Maria Maranhão – Contação de Histórias – Histórias de assombração – Duração média: 35 minutos

18h – Por debaixo do tempero – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 3 minutos

19h – Aceito doação de palavras – Guardanapos Poéticos – Intervenção Literária – 60 minutos

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h –Henrique Trovador – Live Música Medieval em violão solo – Duração 30 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos – ao longo da programação do dia

Sexta, 10/04

10h – Hope, Music and Tech – Maestrina Ester Freire – Live e entrevistas com músicos – Duração 30 a 60 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Espia Aqui – Rainhas do Radiador – Vídeo 6 minutos

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h -Mundu Rodá 20 anos – Cia Mundu Roda – Duração: 20 minutos

18h -A morte do flâneur em tempos de pandemia – Grupo Teatral Mata! – Aula-Vídeo -Duração: 40 minutos

19h – Recado para o Mundão – Filme – Diogo Noventa – Duração 80 minutos

20h –Camerata Camará -Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

Sábado, 11/04

10h -XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h -Rabecas do Brasil – Alício Amaral – de 20 a 30 minutos

15h – Cromossomos – Viagens do grupo – Video – Duracao 50 minutos

17h – Aula de ballet criativo infantil – Thaís Krauss – Duração: 40 minutos

18h – Na Cía das marionetes e Cia tumateixa – videos curtos, teaser, entrevistas- diarios visuais – Duração 30 minutos

19h – Profissão: Poeta de rua – Guardanapos Poéticos – Bate-Papo Duração: 40 minutos

20h – Camerata Camará -Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas de como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos

Domingo, 12/04

10h – Cia Os Rouxinóis – Contação de Histórias – Duração média 110 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Cavalo Marinho – Oficinas – Video – Cia Mundu Rodá – Duracao 24m 1

15h – Maria Maranhão – Contação de Histórias – Duas histórias de Penas – Duração média: 35 minutos

17h -Live com Grupo Esparrama seguida de exibição de vídeo do espetáculo FIM?

18h –Na Cía das marionetes – Mapulu – vídeo – Duração 10 minutos

19h -Outside – Thaísa Valadão – Aletheia Produções e Artes – filme curta-metragem + bate-papo – 9 minutos + 30 minutos de bate papo

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

Segunda, 13/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Convite a um passeio teatral – Grupo Teatral Mata! – Vídeo – Duração: 50 minutos

15h – Palhaços Sem Fronteiras – Video de ações da Organização – Duração 50 minutos

17h – Henrique Lima Cavalcanti, Henrique Trovador – Musica Medieval em Violão Solo – Live – Duração 30 minutos

18h – Francamente Ursa – Rainhas do Radiador – Vídeo 6 minutos

19h – Comunicação e Produção Cultural em tempos de Quarentena – Live – Luciana Gandelini – Duração: 40 minutos

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Coletivo As Trapeiras – Violência contra a mulher na quarentena – Live: 60 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas de como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos

Terça, 14/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Malavolares – Bando GolíardXs – Duração 6 minutos

15h – Live Temperada – Tempero da Carne – Julio Leão – Duração 45 minutos

17h – Receitas Doquê – Bando GolíardXs – Vídeo de Receitas da Palhaça Sorvetão Doquê – 15′

18h – Teaser da ação relacional “Sobrevozes” – O Clube – 2 min 25 seg

19h – Retirantes – Trupe Baião de 2 – Live com diretor – 40 minutos

20h – Camerata Camará – Música Instrumental Brasileira – Vídeo – Faixa a Faixa – 7 minutos

21h – Henrique Trovador – Live Música Medieval em violão solo – Duração 30 minutos

*Ao longo da programação do dia

Re.Flexos – dicas de como estar juntes em tempo de isolamento – Circo di SóLadies – Duração 2 minutos

Quarta, 15/04

10h – XaMÃEnga e PAIaço – Canto de Fraldas – Vídeos – Paródias sobre a maternidade – Duração 2 a 4 minutos

11h – Diário de Bordo – Trupe DuNavô – Vídeos curtos de 30 a 60 segundos

14h – Cia Os Rouxinóis – Contação de Histórias – Duração média 110 minutos

19h – Estréia do Documentário inédito – Circo Caravana na Fundação Casa (2019) – Caravana Tapioca – Duração: 10′ (documentário) + 30′ (bate-papo)

20h – Coletivo As Trapeiras – Violência contra a mulher na quarentena – Live: 60 minutos

Fonte: Rede Brasil Atual