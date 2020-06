Agora podemos respirar melhor

Não pode haver melhor panorama do que as massivas manifestações contrárias à violência do regime ilegal atualmente no poder.

Agora resta o legislativo e o judiciário procederem a cumprir com os seus deveres. Para isso são pagos.

Julgar e punir os crimes contra a humanidade cometidos por quem atualmente ocupa a presidência da república e seus apoiadores.

Quebrar o monopólio das comunicações. A mídia venal que apoiou o golpe de estado de 2016, a perseguição política contra Lula e o PT, e a destruição da institucionalidade democrática no país, devem arcar com as consequências dos seus atos.

Direitos Humanos não podem ser uma letra morta, senão, os que morrem são os humanos. É a hora da verdade. Houve ditadura no Brasil, sim. Devem ser julgados e punidos os crimes cometidos pelo estado. Se não, não haverá futuro.