2ª LIVE pela derrubada do veto do prefeito de Ibirité, MG. Por Patrimônio Hídrico e de Biodiversidade lutamos. 24/4/2020.

Em defesa do patrimônio hídrico, histórico, paisagístico e de toda biodiversidade presente na Serra do Rola Moça, que o projeto de lei 058/2019 foi construído e aprovado na Câmara de Vereadores de Ibirité, MG. O projeto é fruto de muita luta coletiva da população, que só foi possível juntamente com legislativo da cidade, porém, foi vetado pelo prefeito de Ibirité (MG). A Luta contra o VETO do prefeito de Ibirité-MG, William Parreira (do AVANTE), em relação ao projeto de Lei que transforma em Patrimônio Hídrico e da Biodiversidade área importante para preservação da Serra do Rola Moça, continua. Agora queremos que a Câmara de Vereadores que havia aprovado em unanimidade o projeto reafirme mais uma vez seu compromisso com o meio ambiente e derrube o veto do prefeito! Quem já caminhou pelas bandas da Serra do Rola Moça já deve ter observado a quantidade de hortas que ficam aos pés da Serra, na certa deve ter observado que elas são ambiente de trabalho para centenas de pessoas, além de ajudarem na contenção dos impactos da expansão urbana sobre o Parque Estadual da Serra do Rola Moça Para tratar desses e outros assunto convidamos para a nossa próxima LIVE o agricultor familiar Bruno Freitas, da comunidade rural Capão da Serra e atualmente diretor da ASPRUS (Associação dos Produtores Rurais de Sarzedo), além disso, Bruno é conselheiro do CODEMA de Sarzedo e secretário estadual de Juventude da FETAEMG. E também Frei Gilvander Moreira, padre da Ordem dos carmelitas. Gilvander é doutor em educação, faz parte da Comissão Pastoral da Terra e é um incessante guerreiro em prol dos direitos humanos e na luta pela vida. Participe da luta pela derrubada do veto injusto do prefeito William Parreira, de Ibirité, MG. Sugestão: Grave pequenos vídeos e divulgue pressionando os vereadores de Ibirité e a vereadora a derrubar o veto do prefeito William Parreira.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, CEBs, CEBI, SAB e assessoria de Movimentos Sociais.

*Filmagem: LIVE do Facebook: Serra Sempre Viva. Edição: frei Gilvander. Ibirité, MG, 24/04/2020.

