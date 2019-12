Projeto do UNICEF envolve jovens na criação de soluções para problemas que os afetam

De diferentes áreas da cidade do Rio de Janeiro (RJ), 105 jovens e adolescentes estão sendo chamados a participar da jornada criativa do projeto Chama na Solução Rio de Janeiro.

Uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceira com o CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde, o projeto busca envolver jovens na criação de soluções para os problemas que os afetam, especialmente em relação à inserção no mundo do trabalho.

Na busca de soluções criativas e colaborativas, as atividades formativas do projeto vão contribuir com o desenvolvimento dos participantes, fortalecendo práticas e conhecimentos para vida.

Confira a lista completa aqui.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(18-12-2019)