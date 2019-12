Por Dom Helder Câmara*

“Partir é, antes e tudo, sair de si.

Romper a crosta de egoísmo que tende a

aprisionar-nos no próprio eu.

Partir é não rodar, permanentemente,

em torno de si, numa atitude de quem,

na prática, se constitui centro do Mundo

e da vida.

Partir é não rodar apenas em volta

dos problemas das instituições

a que pertence.

Por mais importantes que elas sejam,

maior é a humanidade

a quem nos cabe servir.

Partir, mais do que devorar estradas,

cruzar mares ou atingir velocidades supersônicas,

é abrir-se aos outros, descobri-los,

ir-lhes ao encontro.

Abrir-se às idéias,

inclusive contrárias às próprias,

demonstra fôlego de bom caminheiro.

Feliz de quem entende e vive este pensamento:

”Se discordas de mim, tu me enriqueces”.

Ter ao próprio lado quem só sabe dizer amém,

quem concorda sempre, de antemão e

incondicionalmente, não é ter um companheiro,

mas sim uma sombra de si mesmo.

Desde que a discordância não seja sistemática

e proposital, que seja fruto de visão diferente,

a partir de ângulos novos,

importa de fato em enriquecimento.

É possível caminhar sozinho.

Mas, o bom viajante sabe que

a grande caminhada é a vida

e esta supõe companheiros.

Companheiro, etimologicamente,

é quem come o mesmo pão.

O bom caminheiro preocupa-se

com os companheiros desencorajados,

sem ânimo, sem esperança…

Advinha o instante em que se acham

a um palmo do desespero.

Apanha-os onde se encontram.

Deixa que desabafem e, com inteligência,

com habilidade, sobretudo, com amor,

leva-os a recobrar o ânimo e

voltar a ter gosto na caminhada.

Marchar por marchar não é ainda

verdadeiramente caminhar.

Para as minorias Abraâmicas, partir,

caminhar significa mover-se e ajudar muitos outros

a moverem-se no sentido de tudo fazer

por um mundo mais justo e mais humano.”