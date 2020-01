No colo do Prefeito de Ibirité, MG, a luta por Ibirité como Território Livre de Mineração.

Dia 08/01/2020, nos reunimos na Prefeitura de Ibirité, MG, com o prefeito William Parreira e nove vereadores, entre os quais a vereadora Marclene. Apresentamos e justificamos e entregamos ao prefeito William Parreira um DOCUMENTO com várias reivindicações de medidas jurídicas e legais que precisam ser tomadas pelo chefe do executivo e também pela Câmara de Vereadores. O prefeito assumiu que cancelará o decreto que autorizava a construção de uma estrada que viabilizaria escoamento de minério caso a Mineradora consiga se reinstalar no município. Reivindicamos do prefeito apoio a vários Projetos de Lei que deverão ser aprovados na Câmara Municipal para que em breve possamos declarar o município de Ibirité, MG, como Território Livre de Mineração. Água, sim; Mineração, NÃO! Fora mineradora Santa Paulina!

Na primeira conferência de Segurança Alimentar de Ibirité, em setembro de 2019, o prof. Divino, da UFMG, apresentou dados que Ibirité hoje só têm 7% de suas terras agricultáveis. Se a mineração entrar, destruirá o restante.

A mineradora Santa Paulina não pode se instalar na Serra do Rola Moça, na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que é o terceiro maior parque em área urbana do país e não pode ser destruído.

