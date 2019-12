Yo no inventé la sociedad de clases, las guerras, la explotación, la alienación, el hambre, el desempleo, etc.

Más bien al contrario, desde que tomé contacto con estas abominaciones , traté de ir haciendo algo para minimizarlas.

Fui más bien haciéndome un lugar en el mundo del arte, fueran los libros, los cuadros y dibujos, la música.

Así que hoy, a esta altura de mi vida, una vez más me vuelco hacia estas actividades placenteras que me devuelven una alegría, un sentido de vivir que hace más llevadero el existir.

Centrándome en estas y otras actividades como la jardinería, no solamente mejoro mi ánimo sino aún más, recupero el gusto por la vida.

Las pequeñas cosas ganan más sabor. Una sonrisa, una gentileza, un buen día o buenas tardes, la amabilidad de alguien que encontramos por la calle.

La vida se tiñe de colores nuevamente. Digo estas cosas porque siento que cada vez más será en estos territorios creativos donde iré enraizándome y encontrando nuevas fuerzas para seguir adelante.

No voy a ceder a la presión desmoralizante que se siembra desde los medios de deformación.

Cada vez más es la memoria la que me va llevando, me va mostrando un caminito que vengo siguiendo desde que era chico.

Me vuelvo a agarrar del canto de un pájaro y del brillo de una estrella para ser feliz. Vuelvo a centrarme en la belleza que me anima, me eleva y me alegra, y ella está por todas partes.

Cada uno(a) va por su camino, y yo voy por el mío. Por supuesto que voy a seguir apoyando las acciones en pro de la justicia y la vigencia de los derechos humanos.

Pero no voy a perder mi alegría por haber nacido en este sistema atroz. Como tantos(as) artistas, seguiré construyendo espacios de libertad constantemente.