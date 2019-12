Lula participa de ato no Rio com artistas e intelectuais em defesa da cultura

Manifestação será realizada no Circo Voador, nesta quarta-feira (18), para denunciar o desmonte do setor e debater a importância da cultura no cotidiano do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18), para um ato público que vai denunciar e protestar contra o desmonte das políticas e entidades culturais cultura no estado e no país. Cerca de 500 artistas e intelectuais estarão presentes no Circo Voador, na Lapa, região central da cidade, para o evento “Lula abraça a cultura”, que será marcado por homenagem à cantora Beth Carvalho, que morreu em abril. Os organizadores afirmam que o ato também irá celebrar a libertação do ex-presidente, depois de ter passado 580 dias como preso político.

O sociólogo Emir Sader é um dos organizadores do evento e conta que o líder político quer ‘dar um abraço’ em quem o apoiou durante sua prisão. “Será uma bela forma de terminar um ano terrível para o Brasil, para a democracia, para os direitos das pessoas, para o povo brasileiro. A libertação o Lula fez reacender a esperança nos brasileiros de que um horizonte de superação das tragédias atuais é possível, que o resgate do Brasil é uma realidade concreta. Lula começa a circular pelo Brasil para levar essa palavra de esperança”, afirma Emir.

Entre os confirmados, estão nomes como Camila Morgado, Camila Pitanga, Dira Paes, Eric Nepomuceno, Francis Hime, Gregorio Duvivier, Osmar Prado, Renata Sorrah, Teresa Cristina, Leonardo Boff, Letícia Sabatella, Maria Gadú, Tonico Pereira e Zezé Mota. O encontro começa às 19h.

Através de um video publico no Facebook, o ator Osmar Prado confirmou sua presença no evento. “Lula mais forte do que nunca, apaixonado e cheio de tesão. Nós vamos abraçar o presidente, finalmente, longe da masmorra de Curitiba. Todos lá!”, convocou.

Fonte: Rede Brasil Atual