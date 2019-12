Escribir y leer

Pongo unas letras a la hoja y ya me siento bien.

Las palabras juntan el tiempo. Aquí está toda mi vida, desde el comienzo hasta este momento. El escribir me presentifica y me unifica. Salgo de una existencia genérica que no es mía, y vengo a lo particular e individual, que soy yo.

Dejo de cumplir papeles y simplemente existo. Me dejo ser en la hoja. Hay una presión enorme hacia comportamentos vacíos, impuestos. No está mal que cumplamos reglas o normas, pero la vida es también libertad y creatividad.

Puedo ser más yo mismo si aflojo la presión adaptativa. Leer también me ayuda mucho a ser yo mismo, en la medida en que me integro a otros espacios, fluyo en otras situaciones, vibraciones y sentimientos.

Amplío mi mundo al leer y escribir. Me aparto de las hablas y relaciones fijas, automáticas.