Empresa Rio Rancho S.A devasta CERRADO no Vale das Cancelas, norte de MG: injustiça!

Dia 05/01/2020, Adair Pereira de Almeida, o “Nenzão”, representante das Comunidades Tradicionais Geraizeiras, no Território Geraizeiro do Vale das Cancelas, no norte de Minas Gerais, no município de Grão Mogol, denuncia que a Empresa Rio Rancho Agropecuária S/A está derrubando o Cerrado em território tradicional Geraizeiro de Vale das Cancelas no Município de Grão Mogol. Isso é uma tremenda injustiça agrária e socioambiental, pois o território é do povo Geraizeiro há muitos séculos pelo direito de posse. O cerrado, além de ser mães das águas é riquíssimo em árvores frutíferas e medicinais. O Estado também tem sido cúmplice de crimes socioambientais contra os povos geraizeiros.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs e do CEBI.

Filmagem: Marlene Ribeiro. Edição: frei Gilvander. Grão Mogol, norte de MG, 05/01/2020.

